Призывы украинского лидера Владимира Зеленского к Западу начать сбивать российские ракеты над Украиной приведут к масштабной войне. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — заявил он.

Специалист уверен, что Зеленский понимает неотвратимость поражения Украины, поэтому всеми возможными способами пытается добиться эскалации военного конфликта.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соседствующие с его страной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции РФ. По его словам, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что не только Штаты, но и все страны — члены НАТО должны принимать решение о возможности сбивать ракеты над территорией Украины.

Ранее стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16.