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В Курской области сбили две украинские ракеты

Смирнов: еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области

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Alina Smutko/Reuters

В небе над Курской областью сбили еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил бойцов средств противовоздушной обороны (ПВО) и защитникам границы.

До этого Смирнов сообщал, что все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы на фоне массированных атак со стороны Украины.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области. В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

В ночь на 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области в результате масштабной атаки украинских вооруженных сил пострадали шесть детей.

В течение дня атаки на регион продолжаются. Подробнее об атаках на регион — в материале «Газеты.ru».

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил о сложной обстановке в курском приграничье после атаки ДРГ.

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Атаки на Курскую область
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