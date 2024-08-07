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Названо число добровольцев, получивших удостоверения ветеранов боевых действий

Больше половины воевавших на СВО добровольцев получили удостоверения ветеранов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Больше половины принимавших участие в специальной военной операции на Украине добровольцев получили удостоверение ветеранов боевых действий, еще 13% заканчивают их оформление. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

«65% имеют удостоверение ветерана боевых действий, 13% — завершают оформление. Около 22% добровольцев продолжают выполнять боевые задачи, они написали соответствующие заявления и начали оформление удостоверений», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что порядок оформления определяется постановлением правительства РФ от 3 марта 2023 г. № 342.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что россияне, обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Он отметил, что статус ветеранов боевых действий уже получили бойцы из Донецкой и Луганской народных республик, там такая норма уже действует.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитанию детей и молодежи.

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