Названо число добровольцев, получивших удостоверения ветеранов боевых действий

Больше половины принимавших участие в специальной военной операции на Украине добровольцев получили удостоверение ветеранов боевых действий, еще 13% заканчивают их оформление. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

«65% имеют удостоверение ветерана боевых действий, 13% — завершают оформление. Около 22% добровольцев продолжают выполнять боевые задачи, они написали соответствующие заявления и начали оформление удостоверений», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что порядок оформления определяется постановлением правительства РФ от 3 марта 2023 г. № 342.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что россияне, обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий. Он отметил, что статус ветеранов боевых действий уже получили бойцы из Донецкой и Луганской народных республик, там такая норма уже действует.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитанию детей и молодежи.