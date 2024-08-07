Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов назвал «безумной» попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу

Рогов посчитал попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу частью пиар-войны

close
100%
ТРС МОУ Бриз

Попытка украинских военных высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области является одним из этапов пиар-войны, которую Киев ведет ради западной публики. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что с точки зрения логики и тактики ведения боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили «абсолютно безумный» поступок.

«Но с точки зрения пиар-войны, которую [Владимир] Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу», — подчеркнул Рогов.

В то же время член Общественной палаты РФ обратил внимание, что украинскому лидеру нет дела до жизней простых солдат.

Тендровская коса — это остров, расположенный в районе северо-западного побережья Черного моря. Данная территория входит в состав Херсонской области.

6 августа губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ночью группа украинских диверсантов попыталась высадиться на Тендровской косе. По его словам, для этого военные ВСУ использовали 12 быстроходных катеров и дроны. Однако российские бойцы вовремя заметили нарушителей и открыли по ним огонь из всех видов оружия. В результате солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили три катера и вынудили экипажи оставшихся судов повернуть обратно.

Ранее российские военные подбили танк ВСУ на Херсонском направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами