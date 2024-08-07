Рогов назвал «безумной» попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу

Попытка украинских военных высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области является одним из этапов пиар-войны, которую Киев ведет ради западной публики. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отметил, что с точки зрения логики и тактики ведения боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили «абсолютно безумный» поступок.

«Но с точки зрения пиар-войны, которую [Владимир] Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу», — подчеркнул Рогов.

В то же время член Общественной палаты РФ обратил внимание, что украинскому лидеру нет дела до жизней простых солдат.

Тендровская коса — это остров, расположенный в районе северо-западного побережья Черного моря. Данная территория входит в состав Херсонской области.

6 августа губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ночью группа украинских диверсантов попыталась высадиться на Тендровской косе. По его словам, для этого военные ВСУ использовали 12 быстроходных катеров и дроны. Однако российские бойцы вовремя заметили нарушителей и открыли по ним огонь из всех видов оружия. В результате солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили три катера и вынудили экипажи оставшихся судов повернуть обратно.

Ранее российские военные подбили танк ВСУ на Херсонском направлении.