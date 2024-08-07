Военкор заявил о сложной обстановке в курском приграничье после атаки ДРГ

После попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области украинские войска в ночь на 7 августа насыщали курское приграничье техникой и личным составом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По словам военкора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют к Курской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также бронетехнику. Ситуацию на границе Поддубный назвал сложной. По его словам, ВСУ продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю.

«ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление», — сказал он.

До этого командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские войска использовали свои последние резервы на попытку перейти через границу и зайти в Курскую область.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Тем не менее врио главы Курской области подчеркнул, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой. На этом фоне он призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации со стороны Киева.

Ранее уничтожение украинской бронетехники на границе Курской области попало на видео.