В Минздраве уточнили число пострадавших во время обстрелов ВСУ Курской области

В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава.

По его данным, в числе пострадавших оказалось шесть детей. В больницу попали 13 человек, трое из которых — несовершеннолетние.

В Минздраве добавили, что для помощи пострадавшим направили бригаду специалистов федеральных медицинских центров.

Утром 7 августа врио губернатора Смирнов призвал жителей области сдать кровь в областном клиническом центре переливания и на мобильной станции для пополнения запасов донорской крови. По его словам, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В результате обстрелов также оказались разрушены два храма и повреждены братские корпуса Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил ТАСС настоятель игумен Питирим.

Подробнее о последствиях атаки ВСУ на регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о целях нападения украинских диверсантов на Курскую область.