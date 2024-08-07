Российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область

Украинские войска использовали свои последние резервы на попытку перейти через границу и зайти в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим», — отметил он.

По словам генерал-майора, после этого Вооруженные силы РФ выйдут «на финишную прямую» в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Алаудинов усомнился, что теперь у кого-то получится остановить российских солдат.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Тем не менее врио главы Курской области подчеркнул, что ситуация на российско-украинской границе остается сложной, но контролируемой. На этом фоне он призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации со стороны Киева.

Ранее уничтожение украинской бронетехники на границе Курской области попало на видео.