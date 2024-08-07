Стало известно о планах Гитлера создать атомную бомбу

Федеральная служба безопасности России рассекретила и опубликовала архивные документы о создании атомной бомбы в Германии времен Адольфа Гитлера. Отрывки из документов приведены на сайте службы.

Выяснилось, что гитлеровская Германия была первым государством, начавшим собственный проект по созданию атомной бомбы.

ФСБ опубликовала фотокопии документов по делу бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера. 14 сентября 1945 года начальник Оперативного сектора НКВД СССР города Берлина генерал-майор Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову специальное послание о ходе следствия по делу Вехтера.

Удалось узнать, что, помимо должности начальника штаба Главного управления пропаганды партии НСДАП, Вехтер в этом же ведомстве занимал пост генерального реферата вооружения и строительства. Он занимался разработкой новых видов вооружений, в том числе атомной бомбы.

Сиднев писал, что Вехтер уже в 1943 году в разговоре с шефом-инженером министерства пропаганды упоминал атомную бомбу. Позднее стало известно, что работы над таким вооружением велись в Институте кайзера Вильгельма в Берлине.

Ранее ФСБ опубликовала показания генерала нацистской Германии о преступлениях на территории СССР.