Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Гитлера создать атомную бомбу

ФСБ рассекретила документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Федеральная служба безопасности России рассекретила и опубликовала архивные документы о создании атомной бомбы в Германии времен Адольфа Гитлера. Отрывки из документов приведены на сайте службы.

Выяснилось, что гитлеровская Германия была первым государством, начавшим собственный проект по созданию атомной бомбы.

ФСБ опубликовала фотокопии документов по делу бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера. 14 сентября 1945 года начальник Оперативного сектора НКВД СССР города Берлина генерал-майор Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову специальное послание о ходе следствия по делу Вехтера.

Удалось узнать, что, помимо должности начальника штаба Главного управления пропаганды партии НСДАП, Вехтер в этом же ведомстве занимал пост генерального реферата вооружения и строительства. Он занимался разработкой новых видов вооружений, в том числе атомной бомбы.

Сиднев писал, что Вехтер уже в 1943 году в разговоре с шефом-инженером министерства пропаганды упоминал атомную бомбу. Позднее стало известно, что работы над таким вооружением велись в Институте кайзера Вильгельма в Берлине.

Ранее ФСБ опубликовала показания генерала нацистской Германии о преступлениях на территории СССР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами