Атаку диверсантов на Курскую область расценили как «хитрый план» Зеленского

Атака украинских диверсантов на Курскую область – это реализация «хитрого плана» украинского лидера Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, убежден экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, отставной полковник Сергей Хатылев. Так Киев показывает западным партнерам свою силу, чтобы добиться новых поставок оружия, заявил он в беседе с 360.ru.

По словам Хатылева, подобные атаки необходимы Украине, так как там неоднократно анонсировали очередное контрнаступление, пытаясь добиться увеличения поставок оружия.

«Эти рейдовые действия нужны, [чтобы] показать, что ВСУ на сегодняшний день могут [что-то] предпринять», — считает военный.

Активность атак выросла на фоне ситуации в зоне проведения спецоперации, где российские войска продвигаются вперед и уничтожают важные военные объекты, считает эксперт. Среди них он назвал аэродромы подлета F-16, командные пункты и пункты управления связи.

Подобные «акции» являются частью «хитрого плана», который разработан Зеленским для демонстрации западным странам силы ВСУ, убежден Хатылев. Он назвал атаки на регион «имитациями», заявив, что они Киеву необходимы для привлечения внимания, которое рассеялось на фоне президентских выборов в США и событий в Западной Европе.

«Зеленского заставляют показать, что он что-то еще может», — заключил он.

Напомним, в Курской области с утра 6 августа не стихали бои на границе, Минобороны заявляло об атаках сотен украинских солдат и 11 танков. Число пострадавших увеличилось до 28 человек, среди них шестеро детей. Позднее в оборонном ведомстве сообщили, что украинская диверсионная группа, пытавшаяся атаковать Курскую область, потерпела поражение и отступила на свою территорию. В российском МИД назвали атаку ВСУ на Курскую область терактом.

Ранее военные эксперты раскрыли цели нападения украинских диверсантов на Курскую область.