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В Киеве объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве

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Global Look Press

Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военной администрации украинской столицы со ссылкой на ее начальника Сергея Попко.

«Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения!» — говорится в заявлении.

На этом фоне Попко призвал местных жителей пройти в укрытия.

Впоследствии особый режим в городе отменили. Он действовал с 9:42 до 10:11 мск.

Утром 7 августа глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что в регионе зафиксировали повреждение промышленного предприятия. По его словам, урон получили резервуары и помещения цеха на территории объекта. Однако, о каком именно строении идет речь, чиновник уточнять не стал.

За несколько часов до этого украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в городе Хмельницком. Кроме того, несколько взрывов произошли в административном центре Сумской области. На тот момент на территории последнего региона воздушная тревога действовала уже 17 часов.

Ранее в Полтавской области Украины из-за повреждения железной дороги задержали несколько поездов.

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