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Стало известно о новой тактике ВСУ при атаках на мирных граждан

Mash: ВСУ начали дважды бить дронами по одним и тем же гражданским объектам в РФ

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Украинские военнослужащие разработали новую тактику атак на мирных граждан, которые проживают в приграничных районах РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В материале отмечается, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют дроны для нанесения ударов по жилым домам и магазинам. Также целями становятся автомобили и остановки общественного транспорта.

Однако теперь беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют данные объекты не один раз, а сразу два. Таким образом украинские солдаты наносят людям и строениям максимальный ущерб, подчеркивается в публикации.

«Тактика выглядит так: оператор дрона запускает первый БПЛА, бьет по квартире в многоэтажке, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник, например, спокойно залетел в здание через щель», — рассказали журналисты.

Они добавили, что один из таких случаев произошел 4 августа в городе Шебекино в Белгородской области. Тогда серьезно пострадала 75-летняя жительница одного из многоквартирных жилых домов. Ее спасти не удалось.

17 июля украинские беспилотники сбросили взрывное устройство на легковую машину в селе Новоивановка в Курской области. В результате атаки пострадал водитель, он получил осколочные ранения средней степени тяжести.

По информации Mash, были и другие случаи, когда военные ВСУ использовали описанную тактику.

Ранее в Белгородской области два БПЛА атаковали многоквартирный жилой дом.

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