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В подполье заявили об ударе в районе базы ВСУ в Киевской области

Лебедев: в Киевской области прилет у базы ВСУ, где могли обучать тысячу военных

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска нанесли удар в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли обучаться более тысячи военных. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города», — сказал Лебедев, отметив, что детонация продолжалась около 30 минут.

По его информации, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение. Точное их количество неизвестно, но, «судя по косвенным данным», их более тысячи.

1 августа российское Минобороны сообщало, что Воздушно-космические силы РФ ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки были уничтожены радиолокационная станция СТ-68 и кабина боевого управления.

Ранее в подполье заявили об уничтожении склада ВСУ в Сумской области.

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