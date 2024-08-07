Раскрыты цели нападения украинских диверсантов на Курскую область

Попытка украинских диверсантов прорваться в Курскую область была предпринята по двум важным причинам. Во-первых, так они продемонстрировали западным кураторам свои силы, а во-вторых – отвлекли внимание украинцев от поражения в зоне боевых действий, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru.

«Это пиар-акция для своих кураторов, что вот, мы смогли что-то сделать. Да, мы там потери [понесли], нас выбили, но вот мы даже такими силами смогли, дайте нам побольше вооружений», — считает эксперт.

Он также отметил, что подобные атаки работают на отвлечение внимания населения Украины от событий в зоне боевых действий, подчеркнув, что сегодня российские военные продвигаются вперед.

Напомним, в Курской области с утра 6 августа не стихали бои на границе, Минобороны заявляло об атаках сотен украинских солдат и 11 танков. Число пострадавших увеличилось до 28 человек, среди них шестеро детей. Позднее в оборонном ведомстве сообщили, что украинская диверсионная группа, пытавшаяся атаковать Курскую область, потерпела поражение и отступила на свою территорию. В российском МИД назвали атаку ВСУ на Курскую область терактом.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили к границам России подразделения националистических батальонов.