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В подполье сообщили о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ

Лебедев: старший офицер ВСУ, вероятно, ликвидирован ударом по машине в Очакове

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Inna Varenytsia/Reuters

В Очакове (Николаевская область, Украина) по автомобилю с военными номерами нанесли удар, в результате чего, предположительно, мог быть ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, по легковой машине ударили с помощью FPV-дрона.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что подразделение Вооруженных сил Украины понесло потери, зайдя на свое же минное поле в районе поселка Песчаное Харьковской области.

Он рассказал, что в ходе контратакующих действий в районе населенного пункта Песчаное группа украинских военных до взвода, усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. В итоге ВСУ потеряли бронетранспортер и до четверти личного состава из-за подрывов на собственных противотанковых и противопехотных минах. Еще около десяти военных были ликвидированы военнослужащими ВС РФ при помощи стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что один дымовой боеприпас обезвредил минное поле ВСУ.

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Операция на Украине
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