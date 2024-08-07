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На Украине признали тактический успех ВС России в ДНР

Financial Times: на Украине признали, что ее оборона дает трещины

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Алексей Майшев/РИА Новости

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает трещины, при этом российские военнослужащие добились тактического успеха в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

«Наша оборона дает трещины», — цитирует издание украинского чиновника.

В публикации отмечается, что проблемы с коммуникацией и неумелая ротация украинских сил на поле боя позволили РФ продвинуться вперед.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. Город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города, рассказал он.

По словам Кимаковского, освобождение Торецка станет «успехом лета» для войск РФ. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Торецк очень важен для Вооруженных сил России с точки зрения логистики, поэтому они и стремятся взять город под контроль.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.

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Операция на Украине
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