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В подполье сообщили об уничтожении склада ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев: склад ВСУ и 400 бойцов поражены армией РФ в Сумской области

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Alina Smutko/Reuters

В Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины численностью свыше 400 человек попало под удар российской армии. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удалось уничтожить склад с боеприпасами.

В ночь на 7 августа в городе Сумы произошло несколько сильных взрывов. На фоне объявленной воздушной тревоги в областном центре прозвучало, по меньшей мере, три мощных взрыва. Кроме того, стали работать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, произошел прилет баллистических ракет.

До этого Лебедев сообщил, что российские военные использовали фугасные авиационные бомбы (ФАБ) для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в районе села Басовка в Сумской области.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ответ на попытку ВСУ вторгнуться в Курскую область российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Атакам подверглись места дислокации украинских войск у населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Хотень, Храповщина, Беловоды и Басовка.

Ранее журналисты выяснили, сколько бойцов потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.

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