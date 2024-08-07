В Шебекино два дрона ВСУ атаковали квартиру в многоэтажном доме

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что беспилотники украинской армии атаковали многоквартирный дом в Шебекино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, никто не пострадал», — отметил Гладков.

По его словам, в атаке на дом были задействованы два БПЛА. Один из дронов влетел в окно квартиры, в результате чего было повреждено остекление. После атаки второго беспилотника произошел пожар в этой же квартире, уточнил губернатор.

Он добавил, что прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь.

В результате атаки дронов в доме также повреждены балконы и окна нескольких квартир.

До этого очевидцы сообщали, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Шебекино. В Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино» было опубликовано видео с места происшествия.

Судя по кадрам, беспилотник влетел в окно квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома. На видео видно, что от удара в квартире выбило все стекла.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.