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Российские военные заняли правый берег реки Жеребец в ЛНР

Марочко: ВС РФ заняли правый берег реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в Луганской народной республике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, российские военнослужащие удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 августа в Минобороны РФ сообщили, что мотострелковые подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки заняли 34 опорных пункта и вели успешные бои в районах Синьковки, Лозовой, Кругляковки, Табаевки, Стельмаховки, Макеевки и Красного Лимана.

1 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ожесточенные бои ведутся на Купянском направлении в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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