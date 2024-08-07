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ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе

ФСБ: в Мариуполе нашли схрон с оружием и секретными документами МО Украины

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В ФСБ сообщили, что в Мариуполе сотрудники нашли схрон с оружием и секретной документацией министерства обороны Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным ведомства, в тайнике были украинский гранатомет «Форт-600» с девятью гранатами к нему, девять польских гранат ВОГ, 11 ручных гранат иностранного производства, а также патроны к стрелковому оружию.

В ФСБ заявили, что схрон заготовили украинские войска при окружении Мариуполя. Боеприпасы планировали использовать во время эвакуации.

Все найденное в тайнике изъяли. В ведомстве добавили, что секретную документацию доставили в УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) для изучения.

В конце июля в Запорожской и Херсонской областях сотрудники Росгвардии нашли тайники с гранатами и несколькими тысячами патронов. В основном их находили в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях.

Ранее в Херсонской области в подвале заброшенного дома нашли схрон с тротиловыми шашками.

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