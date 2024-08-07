Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации (РФ) в течение ночи уничтожили и перехватили 11 беспилотников (БПЛА) украинской армии над четырьмя регионами РФ. Об этом проинформировало Минобороны России.

По данным министерства, украинские военные пытались атаковать дронами самолетного типа объекты на территории РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской. Еще по два дрона сбиты над Воронежской и Ростовской областями, уточнили в Минобороны.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО два БПЛА и РЭБ. В результате падения обломков дронов в Воронеже были выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили. Кроме того, был поврежден фасад верхних этажей жилого дома, добавил Гусев.

Ранее ВСУ попытались прорвать границу в Курской области.