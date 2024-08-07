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Опорный пункт ВСУ ликвидирован на Донецком направлении

МО: «Южная» группировка поразила опорный пункт ВСУ на донецком направлении

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Nikita Tsitsagi/Global Look Press

Расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 «Южной» группировки российских войск нанесли удар по опорному пункту и позициям украинских войск на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, целью для М-46 стал опорный пункт ВСУ, обнаруженный передовой разведывательной группой в лесной зоне с использованием беспилотного летательного аппарата. С помощью корректировки огня с воздуха орудие произвело артиллерийский обстрел. Благодаря поддержке артиллерии, оказанной расчетом орудия штурмовым группам мотострелковых подразделений, задача была успешно выполнена без потерь – опорный пункт ВСУ был захвачен, отметили в Минобороны.

«Кому-то достаточно одного снаряда, попал в цель – все пристрелено. Кому-то два, кому-то три. У нас от одного до трех, больше не уходит, у нас хорошая пушка, четко стреляет», — рассказал командир расчета Евгений в видео, предоставленном ведомством.

Военнослужащий также отметил, что хорошая маскировка орудия затрудняет его обнаружение беспилотниками противника, которые регулярно патрулируют линию боевого соприкосновения.

Орудие М-46 предназначено для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, а также для подавления минометов и артиллерийских позиций врага. Расчет способен разрушать оборонительные сооружения, обстреливать тылы противника и подавлять танки и живую силу в местах сосредоточения. Дальность стрельбы составляет 27 километров, а с активно-реактивным снарядом – до 40 километров.

Ранее трое военных РФ отбили штурм ВСУ.

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