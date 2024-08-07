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Установки «Град» группировки «Центр» нанесли удар по пехоте и технике ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: установки «Град» поразили пехоту и технику ВСУ под Авдеевкой

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Станислав Красильников/РИА Новости

Установки реактивных систем залпового огня «Град» группировки российских войск «Центр» на Авдеевском направлении поразили пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Удар установок «Град» был нанесен по рассредоточенному в лесополосе скоплению живой силы и техники противника. Российские военные произвели серию залпов осколочно-фугасными снарядами на расстояние свыше 10 километров. Артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника. Военнослужащие разведывательного подразделения с помощью дронов контролировали поражение целей и передавали координаты места положения ВСУ.

Старший офицер батареи с позывным «Табол» подчеркнул, что артиллеристы не дают возможности противнику закрепиться и переходить в контратаки.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил об оперативных успехах России в зоне СВО.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.

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