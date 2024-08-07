ВСУ за сутки 16 раз атаковали мирные районы ДНР. Об этом сообщило представительство Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в ДНР.

В результате обстрелов были ранены три мирных жителя и поврежден автомобиль. Девять обстрелов произошли на Донецком и семь — на Горловском направлении. Всего ВСУ выпустили по ним 40 снарядов.

До этого ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в ДНР приговорили трех бойцов ВСУ к 15 годам колонии за обстрел моста.