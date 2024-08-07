Французский генерал заявил, что НАТО не сможет ответить на нападение России

Сложности с логистикой в странах НАТО приведут к тому, что Североатлантический альянс не в состоянии будет ответить на нападение России. Об этом в интервью изданию Politico заявил французский генерал Бертран Тужу.

Он отметил, что в настоящее время перемещение военной техники между государствами — членами НАТО осуществляется значительно труднее, чем в период Холодной войны. При этом в случае возможного нападения России необходимо будет перебросить войска и вооружение в самые краткие сроки.

Генерал подчеркнул, что преградой могут стать административные трудности. Так, когда Париж в 2022 году собирался передать Киеву танки, военные столкнулись с бюрократической волокитой европейских таможенных служб.

До этого военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что сообщения о планах Германии перебросить сотни тысяч солдат к границе с Россией выглядят нереалистичными и не воплотятся в реальность в ближайшие годы.

Ранее в Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО.