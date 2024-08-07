Вооруженные силы Украины (ВСУ) после отступления из Авдеевки неуклонно теряют позиции. Об этом, анализируя боевые действия, сообщает британский журнал Economist.

По мнению издания, украинская армия испытывает нехватку вооружений и личного состава. ВСУ неуклонно теряют позиции с тех пор, как в феврале вынуждены были отступить из Авдеевки.

Журнал приводит слова офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Цихоцкого, который заявил, что российские войска атакуют их слабые места по всей линии боевого соприкосновения.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил об оперативных успехах России в зоне специальной военной операции (СВО). Оперативным успехом военный назвал совокупность тактических побед РФ на разных направлениях фронта.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления самыми сложными для ВСУ.

Ранее экс-депутат Рады Мосийчук заявил, что ВСУ теряют управляемость.