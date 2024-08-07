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НАТО опубликовало видео обучения украинских летчиков на F-16

НАТО распространило видео обучения украинских пилотов на истребителях F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Североатлантический альянс опубликовал видео обучения украинских летчиков на истребителях F-16. Видео размещено на официальной странице НАТО в социальной сети X.

Кроме полетов истребителей на видео есть комментарии украинского летчика и датского генерала о самолетах F-16. Украинский летчик с позывным «Мунфиш» назвал самолет «очень веселым для полетов». По сравнению с истребителем МиГ-29 он является более адаптивным и двигается очень легко.

В свою очередь, генерал-майор военно-воздушных сил Дании Ян Дам отметил, что F-16 является очень современным самолетом, сопоставимый с лучшими истребителями НАТО. Он выразил уверенность, что украинская армия извлечет пользу от применения переданного им F-16.

До этого координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что для размещения истребителей F-16 Украина планирует реконструкцию аэродромов в Одесской области недалеко от границы с Румынией.

4 августа президент Украины Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 и Вооруженные силы страны уже начали их использовать. Количество поставленных самолетов он не уточнил.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.

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