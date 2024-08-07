США готовы к новому развертыванию сил на Ближнем Востоке

Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы «снизить градус» и отреагировать на угрозы. Об этом заявил глава ведомства Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам», — заявил Остин на пресс-конференции.

По его словам, Пентагон продолжает предпринимать шаги, чтобы «снизить градус в регионе» и ослабить эскалацию со стороны Ирана.

6 августа портал Axios сообщал, что Пентагон после недавней атаки на авиабазу в Ираке, где были размещены американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни.

Ранее США завершили вывод войск из Нигера.