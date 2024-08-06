Морские пехотинцы Вооруженных сил России сообщили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вешают на себя российские шевроны и другие знаки различия. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на российского бойца с позывным «Адвокат» из 40-й бригады морской пехоты.

«Выхожу со двора, вот калитка, сделал шаг. Просто повернул голову вот так налево... и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек... Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — пояснил «Адвокат».

После этого украинские диверсанты попытались открыть огонь, но «Адвокат» и его товарищи сумели отойти в укрытие и уничтожить противника. Как пояснил «Адвокат», это произошло во время боев за Камышеваху в Луганской народной республике.

До этого уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины на границе Курской области попало на видео.

Ранее украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен.