Алаудинов прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили свои последние наличные резервы в неудачную атаку на Курскую область, и когда они будут уничтожены — ход специальной военной операции значительно изменится. Об этом в Telegram-канале заявил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — заявил Алаудинов.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ситуация на границе с Украиной остается сложной после нападения на Курскую область подразделений ВСУ.

Минобороны сообщало, что в атаке участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.