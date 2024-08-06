Американская компания получила контракт на поставку ракет для Германии

Американский производитель оружия Raytheon получил контракт на $478 млн на ракеты Patriot для Германии взамен переданных Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Контракт поддерживает восполнение ракет для систем Patriot, которые Германия передала Украине, говорится в заявлении.

Финансироваться контракт будет агентством поддержки и закупок НАТО, подчеркивает компания.

До этого стало известно, что агентство по противоракетной обороне США подписало контракт с одним из своих основных подрядчиков, компанией Raytheon Technologies, для производства управляемых зенитных ракет SM-3 семейства «Стандарт».

По информации Пентагона, Raytheon Technologies, расположенная в Таксоне (штат Аризона), получила контракт с фиксированной ценой на сумму $1 944 082 765.

Работы будут выполняться в штатах Аризона и Алабама. Завершение проекта ожидается в феврале 2031 года. Ракеты будут производить для последующей продажи Японии, которую Штаты считают одним из ближайших союзников в Азии.

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