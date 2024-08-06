Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская компания получила контракт на поставку ракет для Германии

Raytheon сообщила о полученном контракте на $478 млн на ракеты Patriot для ФРГ

close
100%
Elise Amendola/AP

Американский производитель оружия Raytheon получил контракт на $478 млн на ракеты Patriot для Германии взамен переданных Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Контракт поддерживает восполнение ракет для систем Patriot, которые Германия передала Украине, говорится в заявлении.

Финансироваться контракт будет агентством поддержки и закупок НАТО, подчеркивает компания.

До этого стало известно, что агентство по противоракетной обороне США подписало контракт с одним из своих основных подрядчиков, компанией Raytheon Technologies, для производства управляемых зенитных ракет SM-3 семейства «Стандарт».

По информации Пентагона, Raytheon Technologies, расположенная в Таксоне (штат Аризона), получила контракт с фиксированной ценой на сумму $1 944 082 765.

Работы будут выполняться в штатах Аризона и Алабама. Завершение проекта ожидается в феврале 2031 года. Ракеты будут производить для последующей продажи Японии, которую Штаты считают одним из ближайших союзников в Азии.

Ранее США разместили ракетные установки Mk 70 у границ РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами