Украинские истребители F-16, возможно, разместят у границы с Румынией

Для размещения истребителей F-16 Украина планирует реконструкцию аэродромов в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Об этом со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Лебедев отметил, что «по слухам» планируется реконструкция аэродромов «в городе Измаиле и в районе села Лиманское Белгород-Днестровского района» (вероятно, имеется в виду село Лиман, село Лиманское расположено в другом районе. — «Газета.Ru»).

Оба этих населенных пункта находятся в непосредственной близости от границы Украины и Румынии. Предполагается, что аэродромы будут использоваться для базирования F-16 и запуска беспилотников.

4 августа президент Украины Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 и Вооруженные силы страны уже начали их использовать. Количество поставленных самолетов он не уточнил.

Подробнее об этом — в материале военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.