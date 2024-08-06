Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские истребители F-16, возможно, разместят у границы с Румынией

Подпольщик Лебедев: для истребителей F-16 ВСУ готовят аэродром в Измаиле

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Для размещения истребителей F-16 Украина планирует реконструкцию аэродромов в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Об этом со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Лебедев отметил, что «по слухам» планируется реконструкция аэродромов «в городе Измаиле и в районе села Лиманское Белгород-Днестровского района» (вероятно, имеется в виду село Лиман, село Лиманское расположено в другом районе. — «Газета.Ru»).

Оба этих населенных пункта находятся в непосредственной близости от границы Украины и Румынии. Предполагается, что аэродромы будут использоваться для базирования F-16 и запуска беспилотников.

4 августа президент Украины Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 и Вооруженные силы страны уже начали их использовать. Количество поставленных самолетов он не уточнил.

Подробнее об этом — в материале военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами