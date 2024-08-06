В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя

Три человека пострадали в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одним из раненых является четырехлетний мальчик. Врачи скорой помощи диагностировали у него ушибы ног и доставили в детскую областную клиническую больницу.

«Пострадала и бабушка ребенка — у нее ушиб лица. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — отметил глава субъекта.

Кроме того, травмы получил мужчина. По словам Гладкова, у него выявили контузию и осколочное ранение височной области.

«Пострадавший доставлен попутным транспортом в Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»). <...> После оказания первой медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу», — добавил губернатор.

Из заявления следует, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте был поврежден один частный дом. В ближайшее время в Новую Таволжанку прибудут сотрудники администрации и проведут подомовой обход, уточнил Гладков.

Ранее село Пороз в Белгородской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.