Командир спецназа «Ахмат» дал оценку ситуации на границе возле Курской области

Российские военные дают жесткий отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе возле Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«На курском участке линии боевого соприкосновения идут боестолкновения, где на нескольких участках противник попытался зайти на территорию Российской Федерации, там ему дают отпор ребята, и ситуация, в принципе, она не критическая», — заявил командир «Ахмата».

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ, которые пытались атаковать Курскую область, понесли потери, противнику наносит огневое поражение.

Кроме того, Минобороны РФ рассказали, что в атаке на приграничный регион приняли участие до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боевых действий выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее Минобороны опубликовало видео поражения украинских танков и бронемашин в Курской области.