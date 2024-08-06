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Командир спецназа «Ахмат» дал оценку ситуации на границе возле Курской области

Алаудинов: ситуация на границе возле Курской области не критическая

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские военные дают жесткий отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе возле Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«На курском участке линии боевого соприкосновения идут боестолкновения, где на нескольких участках противник попытался зайти на территорию Российской Федерации, там ему дают отпор ребята, и ситуация, в принципе, она не критическая», — заявил командир «Ахмата».

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ, которые пытались атаковать Курскую область, понесли потери, противнику наносит огневое поражение.

Кроме того, Минобороны РФ рассказали, что в атаке на приграничный регион приняли участие до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боевых действий выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее Минобороны опубликовало видео поражения украинских танков и бронемашин в Курской области.

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