Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М1», которые уничтожили бойцы Вооруженных сил РФ, находились в районе села Юнаковка в Сумской области. Об этом со ссылкой на своих коллег заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Пару «Буков» украинских завалили в Юнаковке», — сказал он.

Источник агентства добавил, что комплексы располагались в 10 км от российской границы и в 20 км от курского города Суджа.

6 августа министерство обороны РФ заявило, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» нанесли удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По информации ведомства, военнослужащие страны вывели из строя две пусковые установки ЗРК «Бук-М1».

Утром в тот же день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о попытке украинских войск прорваться через государственную границу и зайти в регион. Он отметил, что военным ВСУ помешали российские солдаты и представители пограничной службы ФСБ РФ.

Кроме того, Курская область подверглась массированной атаке дронов и ракет. Из-за действий украинских бойцов пострадали 18 мирных жителей.

Ранее на границу Курской области направили резервы российских войск.