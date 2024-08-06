Боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский хардкор

В Белгороде бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к административному штрафу за пост в соцсети с экстремистской музыкой. Об этом говорится в приговоре Свердловского районного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В мае текущего года сотрудники ФСБ обнаружили на странице подсудимого Литовченко «ВКонтакте» пост с песнями RagnaROCK — хардкор группы из Санкт-Петербурга, песни которой внесены в федеральный список экстремистских материалов министерства юстиции РФ. Речь идет о песнях с названиями «Ярость», «Н.Н.Н.», «Убей врага внутри себя». Бойца обвинили в массовом распространении экстремистских материалов. Литовченко свою вину признал.

В приговоре уточняется, что подсудимый участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Литовченко не работает официально, а его доход составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Смягчающих или отягчающих обстоятельств суд не нашел — военный был приговорен к штрафу в размере 1 тысячи рублей.

Тексты четырех песен группы RagnaROCK были признаны экстремистскими в 2014 году решением Володарского районного суда города Брянска. Произведения внесены в Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

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