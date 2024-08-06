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«Хезболла» оценила участие Сирии и Ирана в борьбе против Израиля

В «Хезболле» заявили, что необходимости в прямой помощи Ирана против Израиля нет

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Marwan Naamani/Global Look Press

Необходимости в прямой помощи Ирана и Сирии против Израиля нет, хотя эти страны помогают палестинцам сопротивляться еврейскому государству. Об этом заявил лидер шиитского вооруженного движения Хасан Насрулла, передает РИА Новости.

«Борьба идет в своем ключе и считаю, что сопротивление не нуждается в прямом вмешательстве Ирана и Сирии в войну. Они помогали и продолжают оказывать политическую, экономическую и военную поддержку сопротивлению», — заявил Насрулла на выступлении, посвященном памяти высокопоставленного командира движения Фуада Шукра.

Лидер «Хезболлы» добавил, обращаясь к противникам движения внутри Ливана, что им не следует мешать борьбе шиитской организации против внешнего врага.

До этого представители Ирана запросили у России современные системы противовоздушной обороны С-400 в рамках подготовки к возможному прямому столкновению с Израилем.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.

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