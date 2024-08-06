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Эксперт назвал последствия перехода села Нью-Йорк под контроль России

Полковник Матвийчук: переход Нью-Йорка под контроль РФ окажет давление на ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Последствием от перехода села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль России станет психологическое давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие», — заявил эксперт.

Матвийчук добавил, что вторым последствием установление контроля над населенным пунктом станет тактический успех, который позволит российским войскам продвигаться дальше на фронте. Эксперт отметил, что это станет «тактическим окружением» глубиной около шести километров.

Экс-полковник подчеркнул, что украинская армия на этом направлении уже полностью потеряла свои профессиональные силы, мобилизационные, наступательные.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины попали в окружение в восточной части поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донбассе и пытаются выйти из него. Украинские войска несут большие потери на этом участке фронта.

Ранее в селе Нью-Йорк заметили похожий на ядерный гриб дым.

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