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На границу Курской области направили резервы ВС РФ

МО: резервы ВС РФ выдвинулись в район боестолкновений на границе Курской области

Резервы российских войск направили в район боевых столкновений на границе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали позиции российских подразделений прикрытия государственной границы. Речь идет об объектах в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино в Курской области.

Из заявления следует, что всего в регион пытались прорваться 300 украинских солдат. В ходе операции они использовали 11 танков и более 20 бронемашин.

«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в публикации.

Также в министерстве рассказали, что в ответ на атаку бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ на территории Сумской области. Формирования украинских войск заметили в районе населенных пунктов Храповщины, Беловоды, Басовка, Журавка, Юнаковка и Хотень.

В результате ВСУ потеряли 16 единиц техники, включая шесть танков и три боевые бронированные машины «Козак».

Ранее в администрации Курской области назвали число мирных жителей, пострадавших при атаке украинских войск.

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