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Американский полковник считает, что РФ уничтожит поставленные Украине F-16

Уилкерсон: Россия с воздуха уничтожит поставленные ВСУ истребители F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские войска с воздуха уничтожат поставленные Украине F-16. Об этом заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я увидел видео сегодня утром первый F-16, пролетающий над Одессой <...> Ему нечего делать на Украине, вообще нечего делать на Украине, русские будут сбивать их с воздуха», — заявил он.

По мнению эксперта, поставленные истребители имеют лишь символическое значение. Все самолеты в конечном итоге будут уничтожены.

До этого эксперты журнала The National Interest также заявили, что западные истребители F-16, которые Украина получила от зарубежных партнеров, не смогут существенно повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

В свою очередь китайский эксперт Вэй Дунсюй заявил, что украинские пилоты еще не освоили управление истребителями F-16, поэтому Киев не будет использовать эти самолеты для выполнения сложных миссий.

Ранее польский генерал рассказал, как эффективнее уничтожать F-16.

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