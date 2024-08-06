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Появились подробности атаки ВСУ границы РФ в Курской области

Минобороны России: около 300 солдат ВСУ атаковали границу в Курской области

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AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили около 300 бойцов атаковать позиции России у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«С 08:00 утра (по московскому времени. — «Газета.Ru») противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что атака была произведена в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области в регионах, которые примыкают к российско-украинской границе.

Войска прикрытия государственной границы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки ВСУ и наносили огневое поражение по противнику на территории Сумской области.

В ходе боевых действий задействована армейская авиация. Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения также выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

По данным Минобороны, были уничтожены 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты. Кроме того, российские войска уничтожили четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

В свою очередь врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 13 человек.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит на попытку прорыва ВСУ в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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