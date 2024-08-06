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Украина выделит дополнительные средства на создание отечественных ракет

Зеленский объявил о выделении средств на ракетную программу Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Финансирование украинской ракетной программы будет увеличено Ставкой верховного главнокомандующего. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря этому финансированию на Украине появится больше ракет собственного производства.

6 августа Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на Торецком, Харьковском и Покровском направлениях фронта. О ситуации на фронте президенту по видеосвязи доложил главком ВСУ Александр Сырский.

В этот же день советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в Торецке начались боевые действия, город зажимается «в клещи» с двух сторон.

1 августа депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка. По ее словам, фортификации внутри города совсем нет, вокруг него — лишь отдельные несистемные фортификации.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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