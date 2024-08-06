Чехия столкнулась с проблемами при закупке снарядов для Украины

Чехия рискует не выполнить данное Украине обещание об отправке в зону конфликта артиллерийских снарядов. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

В материале отмечается, что в июне Киев получил от Праги лишь 45 тыс. боеприпасов. При этом до конца 2024 года чешские власти смогут предоставить Украине всего около 500 тыс. из обещанных 800 тыс. снарядов.

«Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи [Украине] снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось», — подчеркнули обозреватели.

Как сказал министр иностранных дел республики Ян Липавский, зарубежные партнеры предоставили Чехии недостаточно средств для закупки боеприпасов. При этом бывший заместитель главы военного ведомства страны Томаш Копечны обратил внимание, что из-за увеличения спроса на снаряды в мире цены на них продолжают расти. Из-за этого обещанные украинским властям 800 тыс. боеприпасов сейчас стоят в два раза больше по сравнению с 2022 годом.

На этом фоне журналисты пришли к выводу, что пока невозможно назвать точное число боеприпасов, которые Прага сможет предоставить Киеву.

17 февраля чешский президент Петр Павел заявил, что республика нашла возможность закупить за границей артиллерийские снаряды для Украины. По его словам, в случае финансирования со стороны зарубежных партнеров Прага могла бы отправить боеприпасы в зону конфликта в течение нескольких недель.

Ранее в Чехии рассказали о нежелании ряда стран продавать снаряды для Украины.