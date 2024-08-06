Зеленский обсудил на заседании Ставки ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на Торецком, Харьковском и Покровском направлениях фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

В публикации отмечается, что о ситуации на фронте Зеленскому по видеосвязи доложил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Президент Украины добавил, что в текущий момент главнокомандующий находится на передовой.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию о введении наказания для офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за большие потери в подразделениях.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ в период с 27 июля по 2 августа отбили 44 контратаки украинских войск в пределах Луганской народной республики (ЛНР). Он уточнил, что на этом участке фронта действовали подразделения группировок сил РФ «Север», «Юг» и «Запад». Потери ВСУ за указанный период составили около 9 380 военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее Украина получила тела 250 военных.