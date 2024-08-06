Стоимость побега с Украины выросла в два с половиной раза в 2024 году — с $4 тысяч до $10 тысяч (с 340 тысяч до 850 тысяч рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В публикации отмечается, что был проведен анализ официальных публикаций Государственной пограничной службы Украины за 2024 год о пресечении работы контрабандистов, переправляющих желающих спастись от мобилизации украинских мужчин.

До этого стало известно, что 16 мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины, пытались покинуть страну под видом мяса крупного рогатого скота в рефрижераторе.

Инцидент произошел в Одессе. Перевозку уклонистов пытались организовать двое 39-летних иностранцев, чье гражданство не уточняется.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.