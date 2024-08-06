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На Украине обвинили адвоката Порошенко в уклонении от мобилизации

Адвоката Порошенко обвинили в подделке документов и уклонении от мобилизации

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Kyodo/Reuters

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань подделал документы и уклоняется от мобилизации. Об этом заявила адвокат Елена Исаевская, передает украинское издание «Закон и бизнес».

Она уточнила, что Голованя признали непригодным к службе в начале июня. По словам Исаевской, Шевченковский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) снял с воинского учета адвоката экс-главы Украины якобы из-за плохого зрения и высокого давления.

Исаевская утверждает, что от мобилизации уклоняются и родственники адвоката: брат, сын и супруг сестры. Она заявила о своих планах обратиться в правоохранительные органы по этому поводу.

До этого Порошенко обвинил нынешние власти страны в том, что они не принимают никаких мер для восстановления энергетической системы. Политик обратил внимание, что парламентарии «прохлаждаются» под работающими кондиционерами. В то же время во многих многоэтажных жилых домах на территории Украины не работают свет и лифты.

Ранее порошенко перепутал американского политика с покойной поп-звездой.

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