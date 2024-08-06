Посольство РФ сообщило о наемниках из Швейцарии на Украине

Посольство России в Швейцарии отслеживает информацию о швейцарских наемниках на Украине. Подробности рассказал пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов, передает РИА Новости.

«Российское посольство отслеживает и фиксирует информацию о воюющих на стороне Украины швейцарских гражданах, которые нарушают законы собственной страны», — отметил он.

Посол пояснил, что уголовное законодательство Швейцарии предусматривает наказание за наемничество.

До этого сообщалось, что швейцарская военная юстиция открыла 13 дел в отношении своих граждан, которых подозревают в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах.

Сообщалось также, что Швейцария стала чаще отказывать гражданам Украины в предоставлении убежища. По данным госсекретариата Швейцарии по миграции, «в настоящее время отклоняется все больше запросов о предоставлении убежища».

Ранее Швейцарию обвинили в отходе от нейтрального статуса.