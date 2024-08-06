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В курском приграничье усилят бригады медиков

Смирнов заявил об усилении медицинских бригад из-за обстрелов Курской области

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FotograFFF/Shutterstock

Власти организуют усиление медицинских бригад и увеличат число экипажей «скорой помощи» из-за обстрелов приграничных районов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«На оперштабе приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Максимально задействованы силы добровольных народных дружин», — пишет Смирнов.

Он добавил, что вскоре будет проведен подомовой обход в населенных пунктах, пострадавших от обстрелов.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Вооруженные силы России, не допустив прорыва границы в Курской области со стороны ВСУ, преподали урок украинским «деятелям».

Ранее появилась хронология атаки украинских диверсантов на Курскую область.

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