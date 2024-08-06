Украину предупредили о неспособности F-16 повлиять на ход конфликта

Западные истребители F-16, которые Украина получила от зарубежных партнеров, не смогут существенно повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом пишет журнал The National Interest.

В материале отмечается, что Киев решил не разглашать точное количество переданных ему воздушных судов. Но их точно не может быть очень много, подчеркнули авторы статьи.

«Мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять воздушной мощи Вооруженных сил РФ истребители F-16 не смогут», — говорится в публикации.

Также обозреватели выразили уверенность, что F-16 будут уязвимы перед российскими системами противовоздушной обороны.

По мнению журналистов, из-за большой ценности истребителей Украина будет использовать их крайне бережно. В связи с этим они не помогут Киеву изменить положение дел на поле боя, резюмировали авторы материала.

4 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна получила первую партию F-16. Он не стал раскрывать точное число истребителей, но журнал The Economist предположил, что пока Киеву предоставили только 10 единиц техники.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому в Николаевской области Украины, предназначенному для F-16.