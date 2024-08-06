Несмотря на давление Запада, власти Украины не планируют снижать возраст мобилизации

Власти Украины не планируют снижать возраст мобилизации в ряды Вооруженных сил, хотя подобные предложения периодически звучат со стороны западных партнеров страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, сообщает «Страна.ua».

По словам Вениславского, западные союзники Украины полагают, что возраст от 18 до 25 лет оптимально подходит для того, чтобы «граждане с точки зрения физических и психологических качеств могли активно воевать».

Однако руководство Украины не планирует изменений в этом вопросе.

Накануне комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект, который полностью запрещает мобилизацию граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

5 августа сообщалось, что около 800 тысяч украинцев ушли в подполье из-за мобилизации. Такие данные привел глава парламентского комитета Рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха. По его словам, мужчины-уклонисты регулярно меняют адреса проживания и устраиваются на работу за наличные.

Ранее украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации без установления личности.