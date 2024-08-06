Европейский союз (ЕС) может оказаться в глупом положении из-за ставки на победу Украины в конфликте с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Анатоль Ливен в материале для американского издания Responsible Statecraft.

«Когда речь идет об украинском конфликте, кажется, что сейчас самое подходящее время для Европейского союза <...> говорить как можно меньше», — пишет автор.

По мнению обозревателя, Европа помогает подготовиться Киеву к сокрушительному поражению в этом конфликте. Кроме того, нарастить военное производство получится не сразу, на этом может уйти несколько лет, Украине помогать будет уже поздно.

До этого норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что европейские лидеры не выступили против превращения Украины в «новый Афганистан».

Дизен добавил, что слова о «новом Афганистане» прозвучали из уст экс-госсекретаря США Хилари Клинтон после провала стамбульских переговоров России и Украины весной 2022 года.

Ранее в ЕС утвердили выделение Украине €4,2 млрд.